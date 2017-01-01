Вейонис: продукция с высокой добавленной стоимостью может производиться не только в крупных городах

Продуманные инвестиции способствуют производству в регионах и потребительской продукции, и продуктов с дополнительной добавленной стоимостью, сказал президент Раймонд Вейонис во время визита в Бауску.

«Я убедился, что продукция с высокой добавленной стоимостью может производиться не только в крупных городах. Наши предприниматели в краях, продуманно инвестируя, производят и товары широкого потребления, и нишевые продукты с дополнительной добавленной стоимостью», - отметил глава государства.

Во время встречи с предпринимателями Баускского края президент выслушал их мнение о предстоящих изменениях налоговой политики. Вейонис и предприниматели сошлись во мнении, что для развития латвийской экономики важна долгосрочная стратегия и предсказуемость налоговой политики.

Президент вместе с супругой Иветой Вейоне побывал на молокоперерабатывающем предприятии «Baltic Dairy Board», которое производит молочный протеиновый порошок и является одним из крупнейших и быстрорастущих предприятий края. В 2015 году компания открыла новый завод по производству сывороточного и молочного белка и продуктов с высокой добавленной стоимостью. Также президентская чета посетила комплекс отдыха «Микелис», который принадлежит крупнейшему в стране сельскохозяйственному предприятию «Uzvara lauks». Его основная деятельность связана с выращиванием зерновых культур, а прибыль компания вкладывает в развитие бизнеса гостеприимства.