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«airBaltic» будет летать в Лиепаю и зимой

LETA
Фото: REUTERS/Scanpix

Латвийская авиакомпания «airBaltic» приняла решение продолжать свои внутренние рейсы между Ригой и Лиепаей и в зимний сезон, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

Как заявил Мартин Гаусс, исполнительный директор «airBaltic»,успех рейсов в Лиепаю превзошел ожидания. «Мы надеялись обслужить на этом маршруте 3200 пассажиров, но уже сейчас, за два месяца до окончания летнего сезона, полеты зарезервировали более 4500 пассажиров», - сказал он, добавив, что внутренний маршрут в Лиепаю важен для экономики региона.

Пассажиры из Лиепаи все чаще используют соединение с Ригой для транзитных полетов. Пять самых популярных соединений из Лиепаи – это Копенгаген, Москва, Лондон, Стокгольм и Берлин.

Утренние рейсы из Лиепаи с 30 октября будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам. Продолжительность полета - примерно 40 минут.

airBaltic
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