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Некогда популярную в Латвии сеть магазинов одежды признали банкротом

Русский TVNET/rus.postimees.ee
Фото: AP/Scanpix

Уездный суд признал банкротом компании Seppälä Oy и Seppälä Finland Oy по просьбе Налогового управления Финляндии, передает YLE.

Еще в марте исполнительный директор cети магазинов одежды Seppälä Эвелийна Мелентьефф верила, что, несмотря на сложную ситуацию, выход удастся найти.

Начавшуюся в апреле процедуру санации остановили в четверг.

Сокращение расходов и реорганизация компании не помогли спасти ее, потому что продажи оказались слишком низкими.

Наопмним, в крупнейших латвийских торговых центрах было открыто девять магазинов Seppаlа. В конце 2014 годы было объявлено об уходе из Латвии.

Финляндия
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