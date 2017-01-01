Некогда популярную в Латвии сеть магазинов одежды признали банкротом

Уездный суд признал банкротом компании Seppälä Oy и Seppälä Finland Oy по просьбе Налогового управления Финляндии, передает YLE.
Еще в марте исполнительный директор cети магазинов одежды Seppälä Эвелийна Мелентьефф верила, что, несмотря на сложную ситуацию, выход удастся найти.
Начавшуюся в апреле процедуру санации остановили в четверг.
Сокращение расходов и реорганизация компании не помогли спасти ее, потому что продажи оказались слишком низкими.
Наопмним, в крупнейших латвийских торговых центрах было открыто девять магазинов Seppаlа. В конце 2014 годы было объявлено об уходе из Латвии.