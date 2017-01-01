Доходная профессия, которой могут заниматься даже дворники, таксисты и мошенники

«Покупала свой «замок мечты», а оказалось — получила «приукрашенные трущобы»», так о самой большой покупке в своей жизни — двухкомнатной квартире в центре Риги — рассказала читательница TVNET.

54-летняя учительница Иева (имя изменено) после долгих и мучительных сомнений приняла решение продать 4-комнатную квартиру в одном из пригородов Риги и переехать в 2-комнатную квартиру в центре столицы, оформив в банке заем под покупку. Поиски Иевы были стандартными — на портале объявлений нашла подходящую квартиру, позвонила, договорилась о встрече с маклером — энергичной, и, казалось, «хорошо знающей рынок» женщиной. Все шло гладко, никаких препятствий в процессе не было, квартиру хвалили, отмечая, что это «выгодная сделка» за «приемлемую цену».

«Уже во время переселения поняли, что что-то не так, как надо — в части квартиры появились проблемы с электричеством, постоянно выбивало пробки. Причина — неправильно и некачественно установленная электроинсталляция», - рассказала Иева.

Позже в квартире появился неприятный запах канализации. На кухне в углах начала отходить «свежая штукатурка», двери новой кухни уже в первые полгода начали проседать. За недолгий период «замок мечты» Иевы превратился в жалкую лачугу, за которую еще долгие годы каждый месяц придется отдавать внушительную сумму, при этом возможности взять новый кредит на качественный ремонт нет.

«То, что владелец хочет продать, понятно. Но разве не является задачей посредника — маклера — информировать покупателя о недостатках покупки, которые на первый взгляд не видны?» - спрашивает Иева.

Ответственных нет?

Представитель Центра по защите прав потребителей Даце Дрейере поясняет, что в этом случае недвижимость приобретена у частного лица, которое заключило договор с маклером о посреднических услугах, таким образом ответственнен за квартиру ее продавец. Это отношения частного характера, которые регулируют нормы Гражданского закона, поэтому у женщины есть право обратиться в суд против лица или лиц, в результате действий которого (которых) был причинен ущерб.

«Если выяснится, что маклер рассказал вводящую в заблуждение информацию о товаре, то это спорный вопрос, поскольку устную информацию сложно доказать, таким образом сложно доказать и то, делал ли это маклер осознанно или может продавец умолчал информацию о недочетах недвижимости», - пояснила Дрейере. Разрешение спора и вопрос о возмещении ущерба в ведение суда.

Еще одна «серая зона»

У государства украдены 50 миллионов — такую сумму упоминала Служба госдоходов (СГД) в связи с неуплатой налогов от продажи автомашин на портале объявлений ss.lv. Спор между СГД и ss.lv уже притих, однако, к сожалению, на портале есть еще одна активная группа людей, через которых проходят огромные суммы,

из которых государству ничего не перепадает, или ничтожно мало - это работа несертифицированных агентов по недвижимости или «серых маклеров».

Во время спора между СГД и ss.lv многих удивил тот факт, что СГД активно взялась за схемы продажи пользованными авто, при том что схемы продажи недвижимости, работа незарегистрированных посредников и украденные в результате этого у государства деньги намного существеннее.

Однако этих дельцов не так просто поймать. СГД пояснила порталу TVNET, что «сложно определить, когда лицо работает в своих интересах, предлагая недвижимость как физическое лицо». Бывали случаи, когда агенты по недвижимости работали на оплачиваемой работе в фирме, которая занимается недвижимостью. Чтобы остановить «серых маклеров», СГД сначала надо провести превентивные мероприятия, призывая людей оценить свои действия и, если они отвечают критериям хозяйственной деятельности, зарегистрироваться в качестве налогоплательщиков. Однако такие случаи редко встречаются.

Это понятно, поскольку

на рынке недвижимости Латвии оборачиваются огромные средства — около 1 миллиарда евро

и 50 000 сделок по недвижимости в год (для сравнения — общий созданный в Латвии внутренний валовой продукт сейчас составляет 6,8 млрд евро). В Риге только оборот по сделкам с квартирами — около 300 000 в год. Действия «серых маклеров» создают бесчисленные риски не только для кошелька страны, но, как в случае с Иевой, и покупателям и нашей безопасности в целом.

Как обманывают клиентов?

«Не хочу сказать, что все несертифицированные агенты по недвижимости — неплательщики налогов, однако определенно существует риск, что они могут оптимизировать свои налоги, причинив таким образом ущерб стране», - отмечает руководитель Сертификационного бюро Латвийской ассоциации по сделкам с недвижимостью (LANĪDA) Андрей Валтерс. Также существует риск, что в таких сделках с недвижимостью могут «отмываться деньги», легализоваться полученные преступным путем средства и т.д.

Агент называет одну цену, за которую продается имущество, а реально продается дороже, разница кладется в карман.

Иногда люди считают, что их недвижимость золотая. Непрофессиональный агент, который не информирован о новинках рынка, не способен объяснить клиенту нюансы сделки. У клиента нет шансов получить от такого агента профессиональную консультацию, связанную с реальной стоимостью его недвижимости на рынке.

Незнающий агент продает объект за нереальную цену, недвижимость долго простаивает, пока человек выполняет кредитные обязательства, платится эксплуатационный налог и т. д., что создает ущерб.

Как и в автобизнесе, уродуется конкуренция. Это лишь некоторые примеры из бизнеса «серой зоны».

«Специалисты» по недвижимости — ветеринары и дворники

Не нормально, что только около 20% всех работников рынка контролируются в соответствии с принятыми в Латвии международными требованиями и их квалификация подтверждена сертификатом, считает Валтерс, который работает на рынке недвижимости уже 25 лет.

В результате мимо государственной кассы проходят деньги. За неудачные сделки, когда покупателю «подсовывается» некачественная недвижимость, никто не отвечает; и

покупатели/продавцы недвижимости могут свободно оперировать преступно нажитыми средствами,

поскольку в интересах «серых маклеров» не сообщать об этом в соответствующие органы.

Всем известно, что в 90-е многие спекулянты недвижимости стали миллионерами. Многие из них успели обанкротиться, однако легенды о «прибыльном бизнесе» по-прежнему не дают покоя мошенникам.

Тогда все хотели заработать на всем — кто торговал металлом, другой нефтью, третий недвижимостью. Земельной книги до 1993 года не было. Недвижимостью могли заниматься даже дворники, водители такси и рабочие заводов.

«К сожалению, спустя 20 лет приходится делать вывод, что хотя рынок недвижимости и стал более упорядочен, агентом все равно может стать любой — без соответствующих знаний, опыта, профессиональной страховки, сертификата и, главное, без государственной системы надзора», - указал Валтерс.

Сегодня в «серой зоне» работают почти 80% агентов недвижимости,

говорит Валтер, указывая, что эта часть рынка не контролируется, действует так, как самой хочется.

«Сейчас по-прежнему, также как в 90-е, любой может решить, что он - «специалист по недвижимости», подготовить красивые визитки и предлагать свои услуги — никто этих людей не контролирует».

«Однако общество должно понять, что агентом не может работать любой, кто хочет быстро заработать большие деньги, традиции 90-х прошли, необходимы глубокие знания о налогах, рынке недвижимости, строительстве, законах.

Доверяя продажу или покупку недвижимости несертифицированному агенту, человек рискует,

что этот «специалист» из другой области будет некомпетентен, что в долгосрочной перспективе обернется ущербом или более крупными неприятностями».

Кстати, сейчас разрабатывается проект закона, который определит обязательные требования к агентам по недвижимости. Если его примут в этом году, то скорее всего заработает он не раньше 2019 года. Пока же сертификация для агентов — дело добровольное, и в настоящий момент в Латвии около 200 таких агентов и ассистентов, которые представляют 80 юридических лиц.