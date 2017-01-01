«Латвия может потерять тот транзит, который тут еще остался»

«Если ничего не делать - не менять существующую тарифную политику железной дороги, не думать о привлечении новых грузов и пр. - то Латвия фактически может остаться без транзита» - считает член правления Вентспилсского торгового порта Янис Хазе. В разговоре с rus.db.lv он рассказал, что сегодняшнюю ситуацию в транзитной сфере страны уже можно назвать плачевной - каждый день порты страны теряют 10% грузооборота. А что будет через 10 лет?

Нет смысла сегодня прогнозировать объемы перевалки грузов портами Латвии через 10 лет, считает он. «Просто это такой большой период, когда еще можно много что успеть сделать. Меня лично волнует краткосрочная перспектива, не более 5 лет. Сейчас много говорят о китайских грузах. Все верно - направление правильное. Но чтобы выстроить эти транзитные коридоры, нужно время. И это нелегкая задача.

Поэтому важно сегодня не потерять то, что уже имеем и на чем Латвия каждый год зарабатывает 1 миллиард евро».

Эксперт считает, что основные причины падения объемов транзита через Латвию лежат не в политической плоскости, а скорее в экономической. «Любой клиент, который заинтересован в транзите своих грузов через Латвию, всегда будет считать издержки и сравнивать их с другими странами. - поясняет Хазе.

- Большая составляющая в общем транзитном тарифе приходится на перевозку грузов по Латвийской железной дороге. И эта часть очень внушительная - примерно 75% влияния на общие тарифы. То есть частный бизнес и его тарифы очень слабо могут повлиять на конечные расценки для клиента. Что мы можем сделать, чтобы снизить тарифы и отобрать грузы у Клайпедского порта? Практически ничего, потому что мы полностью зависим от тарифов железной дороги, от планов по ее модернизации, от инвестиций в ее инфраструктуру. Но поскольку мы каждый месяц теряем примерно 10% грузооборота, то ясно, что тут не все в порядке».

Эксперт приводит цифры: инфраструктура железной дороги и ее окупаемость нацелена на перевалку как минимум 50 млн тонн грузов ежегодно. Однако в прошлом году показатель упал до 38 млн тонн. «Поэтому было решено поднять плату за использование инфраструктуры железной дороги, - говорит он.

- В будущем грузооборот может скатиться к 30-35 млн тонн грузов ежегодно, и это минус 40% от требуемых 50 млн тонн. И если этих 40% грузов нет в Латвии, то может ли столь дорогая инфраструктура железной дороги оставаться той конструкцией, которая нас всех держит? Я думаю, что нет, не может. Вопрос - зачем тогда мы вложили в инфраструктуру железной дороги за последние 9 лет 600 млн евро? «.

По мнению Хазе, эти деньги должны были увеличить эффективность железной дороги, и тогда не пришлось бы поднимать плату за использование инфраструктуры. «Нам крайне важно сделать Латвию как транзитный коридор более дешевым и эффективным предложением среди всех остальных, и тогда грузы от нас не будут убегать. Чем дороже мы становимся, тем менее конкурентоспособными мы остаёмся и тем больше отталкиваем тех, кто еще пользуется латвийским транзитом. Это спираль в никуда, из нее нет выхода».