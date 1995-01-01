Рейрс: в 2018 году бюджет пенсий по возрасту увеличится на 160 млн евро

В следующем году бюджет для пенсий по возрасту увеличится более чем на 160 млн евро, сообщил агентству ЛETA министр благосостояния Янис Рейрс.

Общий пенсионный бюджет составит 1,93 млрд евро, и это означает, что в 2018 году выделенный на пенсии бюджет увеличится на 9,19%. Этот прирост значительно больше, чем темпы развития в стране, сказал министр.

Сначала прирост пенсионного бюджета планировался в размере 166 млн евро, но после перерасчета категорий и размера средних пенсий по факту он был уточнен и уменьшен на 6 млн евро.

«Пенсии увеличатся у всех», - заверил Рейрс.

В 2018 году пенсии повысятся по нескольким причинам - вступят в силу новые правила индексации и увеличатся доплаты за трудовой стаж для тех, кто вышел на пенсию до 1995 года.

С 1 октября пенсии повысятся не менее чем на 10 евро - это на 6 евро больше, чем в прошлом году. Индексация пенсий в этом году составит 4,39% - намного больше, чем в 2016 году, сказал министр.