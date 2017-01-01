Минблаг: улучшить демографию поможет политика второго, а не третьего ребенка

Министерство благосостояния считает, что улучшить демографию и рождаемость поможет политика второго, а не третьего ребенка, сообщил агентству ЛЕТА министр благосостояния Янис Рейрс.

Он пояснил, что совет по делам демографии утвердил на следующий год 28 млн евро, а еще через год 32 млн евро на политику третьего ребенка, чтобы увеличить пособия, но поддержка этой идеи не была однозначной. Например, демограф Петерис Звидриньш считает, что правильнее было бы разработать политику второго ребенка, с чем согласен и Минблаг.

В Латвии в 70% семей по одному ребенку, и политика второго ребенка была бы логичной и обоснованной.

До принятия бюджета Минблаг подсчитает, каков будет размер пособий при существующей системе за третьего, четвертого и пятого ребенка. Поэтому премьер-министр Марис Кучинскис пока не подтвердил, что уже в следующем году пособие на третьего ребенка составит 100 евро.

Остальные предложения совета по делам демографии будут переданы на обсуждение ученым и общественности.