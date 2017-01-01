Ryanair отменяет рейсы между Ригой и Лондоном

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в пятницу, 22 сентября, вновь отменяет два рейса между Ригой и Лондоном, сообщили в Рижском аэропорту.

Ryanair отменила рейс Лондон (Станстед) - Рига с запланированным временем прилета в 10.50 и Рига-Лондон (Станстед) с вылетом в 11.30.

«Информационный центр аэропорта получает немного больше звонков, чем обычно, потому что люди интересуются информацией о рейсах Ryanair, но никакого ажиотажа не наблюдается», - сообщили в аэропорту.

Два рейса на маршруте Рига-Лондон Ryanair отменила и во вторник.

15 сентября авиакомпания объявила, что в течение следующих шести недель отменит по 40-50 авиарейсов в сутки, что составляет менее 2% общего числа выполняемых ею полетов, чтобы улучшить точность вылетов-прилетов. В целом будет отменено от 1680 до 2100 рейсов.

Авиакомпания указала, что отмена рейсов необходима, потому что проблемы для нее создают задержки самолетов, которые происходят из-за погодных условий, забастовок диспетчеров и служб управления воздушным движением.

Также Ryanair признала, что допустила хаос в планировании отпусков работников, и в течение следующих шести недель они должны быть предоставлены большому числу пилотов и бортпроводников.