Америкс о Рижском порте: Россия выполняет свои обещания

В Рижском порту в этом году спад грузооборота меньше, чем планировалось, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс.

«Грузооборот за восемь месяцев упал по сравнению с прошлым годом - на 4,8%, но это меньше, чем мы прогнозировали», - сказал он.

Перевалка грузов в этом году уменьшалась в основном в одном сегменте - нефтепродуктов. «Мы теперь понимаем, что Россия действительно выполняет свои обещания и шлет нефтепродукты в свои порты», - сказал Америкс.

Агентство ЛЕТА уже сообщало, что в Рижском свободном порту за восемь месяцев перевалено 22,716 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем годом ранее.