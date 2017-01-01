Гаусс: для «airBaltic» это будет рекордный год

В первой половине этого года осуществлено на 13% полетов больше, чем за тот же период прошлого года, отметил он, а число пассажиров выросло на 20%. За семь месяцев число пассажиров также увеличилось на 20% по отношению к тому же периоду прошлого года, а за восемь месяцев выросло на 21%.

При этом заполняемость самолетов тоже выросла, хотя обычно при увеличении числа пассажиров этот показатель падает, а стоимость билетов снизилась минимально – на 0,1%. Доля транзитных пассажиров осталась неизменной – 44%.

Сложив все вместе, ясно, что общий результат должен быть лучше, считает Гаусс. В первом полугодии прирост доходов составил 20%, достигнув 152 млн евро.

По его словам, прибыль предприятия в этом году тоже увеличится.

В прошлом году прибыль «airBaltic» составила 1,2 млн евро, что в разы меньше, чем прибыль в 2015 году (19,5 млн евро). Оборот авиакомпании в прошлом году составил 286 млн евро, что на 1% больше, чем в 2015 году.