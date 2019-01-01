Найдутся ли деньги на увеличении государственных семейных пособий?

Кабинет министров на следующей неделе примет решение об увеличении государственных семейных пособий, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания коалиционного совета.

Министерство благосостояния планирует закончить свои подсчеты на этой неделе, и свое мнение еще должен представить центр по демографическим делам, пояснил он.

Увеличение пособий должно уложиться в предусмотренную сумму финансовых средств, добавил премьер.

Сегодня газета «Diena» со ссылкой на министра благосостояния Яниса Рейрса сообщила, что из-за нехватки денег Министерство благосостояния предложит скорректировать размер государственных семейных пособий за первого, второго и каждого последующего ребенка.

На пособия многодетным семьям в следующем году будет дополнительно направлено 28 млн евро, с 2019 года - 32 млн евро.

Такая договоренность была достигнута после ультиматума национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и отказа от строительства Лиепайской тюрьмы.

Руководитель центра по делам демографии, депутат Имант Парадниекс сказал, что таким образом будет обеспечено, что пособие на первого ребенка составит 15 евро в месяц (сейчас 11,38 евро), на второго ребенка - 35 евро (сейчас 22,76 евро), на третьего и последующих детей - 100 евро вместо 34,14 евро.

По словам министра, задача Минблага состояла в том, чтобы рассчитать, хватает ли денег на такой вариант. Оказалось, что не хватает -

чтобы платить в следующем году 100 евро за третьего ребенка, нужно еще 12 млн евро.

Вариант, предлагаемый Минблагом, состоит в следующем: 12 евро за первого ребенка, 25 евро за второго, 75 евро за третьего и последующих детей.

Рейрс считает, что проблема финансирования не основная - для разработки реальной демографической политики нужны ученые. С точки зрения министра и Минблага, увеличить рождаемость можно за счет политики второго, а не третьего ребенка. Сейчас в 70% латвийских семей - всего по одному ребенку.