Глава Торгово-промышленной палаты: мы объективно отстаем от развитых стран

Снижение позиций Латвии на пять мест в глобальном индексе конкурентоспособности - печальный сигнал для инвесторов, сказал агентству ЛЕТА президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.

По его мнению, Латвия за последние пять лет не совершила рывка в конкурентоспособности, наступила известная стагнация, в то время как другие страны мира продолжали наращивать конкурентоспособность. «К сожалению, по многим признакам мы объективно отстаем от развитых стран», - считает Ростовскис.

Он напомнил, что на конкурентоспособность Латвии по сравнению с другими странами плохо влияет и уменьшение численности населения, отъезд жителей. Количество пенсионеров растет быстрее, чем людей, приходящих на рынок труда. Поэтому развитие во многом иллюзорно.

По мнению Ростовскиса, для того, чтобы предотвратить падение конкурентоспособности, Латвия должна начать структурные реформы и пересмотреть налоговую политику. «Сейчас мы движемся как по инерции», - добавил он.