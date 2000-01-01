«Latvenergo» начинает торговать газом в Эстонии

«Elektrum Eesti» - второе крупнейшее предприятие по торговле электроэнергией в Эстонии - теперь предлагает клиентам также возможности покупки природного газа. Сначала предприятие предлагает природный газ по фиксированной цене. Планируется создать также единое предложение электроэнергии и природного газа.

«Наш выход на рынок природного газа - закономерный шаг дальнейшего развития. С открытием рынка природного газа мы начали торговлю газом в Латвии и теперь - в Эстонии. Длительный опыт работы с клиентами и в Латвии, и в Эстонии помогает создать выгодные для клиентов, понятные и удобные предложения, а наш собственный значительный объем потребления газа в Латвии дает нашим клиентам ощущение уверенности в стабильности и надежности поставок», - отметил директор по продажам электроэнергии «Latvenergo» Улдис Муциниекс.

«Elektrum Eesti» заключило первые договоры на поставку газа. Сейчас в Эстонии примерно 50 тыс. потребителей газа, около 2000 из них - корпоративные клиенты.

Потребление газа в Латвии составляет 14,4 тераватт/час в год, в Эстонии - 5,4 тераватт/час, это меньше, чем потребление «Latvenergo», составляющее 6,1 тераватт/час в год.

«Latvenergo» - крупнейший потребитель газа в Латвии.

«Elektrum Eesti» и «Elektrum Lietuva» - стопроцентно дочерние предприятия «Latvenergo», занимающей около 30% балтийского рынка электроэнергии.