После двухлетних торгов продано бывшее здание национальной библиотеки

Сегодня АО «Валстс некустамие ипашуми» (ВНИ) в ходе устных торгов продало несколько объектов, в том числе и с повторного аукциона за более чем 1,946 млн евро реализовало бывшее главное здание Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) на ул. Кр. Барона, 14, сообщили агентству ЛЕТА в ВНИ.

Начальная цена была установлена в размере 1 936 000 евро, заявки на участие в аукционе подали два претендента.

Объект, проданный сегодня, состоит из здания площадью 3968,9 кв. метров на ул. Кр. Барона, 14 и собственности на ул. Элизабетес, 18B площадью 82,3 кв. метров.

Кадастровая стоимость объекта на ул. Кр. Барона, 14 составляет 1 266 711 евро.

До этого бывшее здание национальной библиотеки ВНИ пыталось продать в течение двух лет, но безуспешно, поскольку никто не заявлял свое участие в аукционах.

На первом аукционе, состоявшемся 24 сентября 2015 года, начальная стоимость здания составляла 3,87 млн евро.