Польская Itaka просит разрешения перенять литовского туроператора Novaturas

В четверг Совет по конкуренции получил заявление от Itaka Holdings перенять 100% акций Novaturas. Польская компания также переймет дочернии предприятия Novaturas: Aviaturas ir partneriai, латвийскую и эстонскую Novatour, румынскую Novatours Holidays.

О сделке сообщили в конце июня. Акции за не разглашаемую сумму продает крупнейший инвестфонд частного капитала в Центральной и Восточной Европе Enterprise Investors, владеющий 70,72% акций Novaturas через зарегистрированную в Люксембурге компанию Central European Tour Operator, а также мелкие акционеры - Видас Палунас, Угнюс Радвила и Ритис Шумакарис, владеющие по 9,76% акций.

Enterprise Investors приобрел акции компании за 40 млн. евро десять лет назад.