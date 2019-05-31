LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

ПВС приостановила продажу кормов для котов и собак двух брендов

LETA
Фото: PantherMedia/ScanPix

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила распространение кормов для котов и собак двух производителей, так как в них обнаружен карбамид, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

ПВС приостановила распространение корма для котов «Purina Pro Plan opti – light low fat rich in turkey» марки «Nestle Purina Petcare France» (номер партии 6358091101, срок годности 06.2018) и корма для собак «Sensitive adult lamb&rice» марки «Dr.Clauder solution for pets Gmbh» (номер партии 151, срок годности 31.05.2019).

Распространение кормов приостановлено, взяты образцы для повторных анализов. Когда будут готовы результаты анализов, ПВС примет решение о дальнейших действиях.

0 Комментарии