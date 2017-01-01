Последствия наводнения в Латвии: получено 1880 заявлений от крестьян

Служба поддержки села ( СПС) на этой неделе ежедневно получала от крестьян почти по 100 заявлений на обследование посевов сельхозкультур и заготовленного сена для получения компенсаций за ущерб, причиненный сильными ливнями и наводнениями, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений СПС Кристине Илгажа.

К утру 29 сентября было получено 1880 заявлений на обследование 51,123 ты. га посевных площадей, на которых урожай потерян, и 10,572 тыс. тонн пропавшего сена.

С 4 сентября по 2 октября крестьяне, чьи посевы и заготовленное сено погибли в результате сильных ливней и наводнений, могут подавать заявления на получение компенсаций. Заявления на обследование сельхозугодий, где были посажены огурцы и кукуруза, СПС будет принимать до 15 октября.

Как сообщалось, в 29 краях Латвии в сельском хозяйстве объявлено чрезвычайное положение, оно продлится с 29 августа по 30 ноября 2017 года.