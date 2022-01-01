Буфет «9 grādi» выставили на продажу на ss.com

В объявлении сказано, что конкретный бизнес работает полтора года. В буфете доступен весь необходимый для его деятельности инвентарь - холодильники, посудомойка, кассовый аппарат, офисная техники. Кроме того, у предприятия «Malt City», обслуживающего буфет, есть разрешающая документация - объект сдан в эксплуатацию, активно разрешение Продовольственно-ветеринарной службы.

Указано также, что у буфета есть постоянная клиентура, хороший поток, а также то, что буфет известен в социальных сетях.

Кроме того, договор аренды помещения на ул. Алфреда Калниня заключен до 2022 год, и у «Malt City» есть права на продление договора.

Как пояснил совладелец предприятия «Malt City» Дзинтарс Валлерс, решение по продаже было принято, так как правление и владельцы компании не видят перспектив в секторе общественного питания.

«Тяжело работать в обстоятельствах, когда налоги меняются так часто. Это затрудняет планирование и создает сложности в исполнении ранее установленного плана», - сказал Валлерс.

Он также рассказал, что интерес появился у нескольких потенциальных покупателей. Сейчас проходят переговоры, чтобы выяснить, как много и чего хотят покупатели.

Так как в результате сделки возможны изменения, в результати которых буфет «9 grādi» может перестать существовать, Валлерс не сумел назвать продажную стоимость буфета, так как она зависит от того, чего захотят покупатели. Кроме того, владельцы хотят отбить вложения, которые составили примерно 200 000 евро.

Бизнес планируется продать до конца года.