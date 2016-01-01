Местное производство электроэнергии покрывает потребление уже на 69%

Местное производство электроэнергии в августе покрывало латвийское потребление на 69%, что на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее, сообщается в отчете «Аugstsprieguma tikls».

Потребление электроэнергии в Латвии в августе составляло 574 156 мегаватт-часов (MWh), что на 6% больше, чем в июле, и на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Объем электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, уменьшился на 34% по сравнению с июлем. По сравнению с августом прошлого года он вырос на 31%. На ТЭЦ объем производства за месяц уменьшился на 30%, а по сравнению с августом 2016 года на 12%. Местные источники в Латвии произвели в августе 395 894 MWh, что на 9% больше, чем в июле, и на 12% больше, чем в августе прошлого года.

В отчете отмечается, что импорт из третьих стран в Балтию идет только через литовский торговый округ биржи «Nord Pool». В августе объем электроэнергии, импортированной из третьих стран, составил 41 519 MWh, что на 89% больше, чем в июле, и в 2,6 раза больше, чем в августе 2016 года.ю

Швеция через кабель «NordBalt» в августе экспортировала в Литву 353 353 MWh, а Польша через «LitPol Link» - 48 331 MWh электроэнергии.

В августе эстонско-латвийское межсетевое соединение в среднем в сутки было загружено на 56%, что по сравнению с июлем меньше на 17 процентных пунктов. В часы максимума соединение было загружено на 99%.