Деревообработчики и мебельщики за 5 лет вложили в развитие почти 800 млн евро

Латвийские деревоообработчики и мебельщики за пять лет инвестировали в развитие почти 800 млн евро, рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации деревообработки Кристап Клаусс.

По его словам, эти инвестиции не увеличили общего объема кредитных обязательств.

Значительная часть инвестиций направлена на производство новых продуктов, в том числе гранул.

Клаусс отметил также, что в ряде подотраслей еще есть возможность значительно увеличить объемы производства, не инвестируя в новое оборудование, например, много свободных мощностей в строительстве деревянных домов.

Клаусс добавил, что у латвийских деревообработчиков по-прежнему нет таких мощностей, чтобы переработать всю древесину низкого качества.

Он отметил, что отрасль является сейчас одним из краеугольных камней экономики страны, а деревообрабатывающие предприятия - крупнейшими работодателями в регионах.

Говоря о приоритетах настоящего момента, Клаус отметил, что сейчас важно принять поправки к нормативным актам, связанные с разработкой приморских лесов, то есть в зоне от 300 м до 5 км нужно изменить требования к вырубке.