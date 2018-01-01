Фотографы, парихмахеры, няни - более 3 тыс налогоплательщиков зарегистрировались в СГД

К 1 октября этого года в Службе государственных доходов (СГД) на патентную плату было зарегистрировано 3048 человек, 878 из них - плательщики сниженной патентной платы, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

1128 патентных плательщиков зарегистрировано в Рижском регионе, 725 - в окрестностях Риги, 419 - в Курземе, 351 - в Видземе, 270 - в Земгале, 155 - в Латгале.

В том числе 455 патентов выдано фотографам, 331 - парикмахерам, 208 - няням, 178 - маникюршам и педикюршам.

Патентная плата объединяет в себе подоходный налог с населения и взносы государственного социального страхования и с 1 января 2018 года составит от 50 до 100 латов в месяц.