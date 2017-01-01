Минфин: в этом году дефицит бюджета будет ниже планируемого

В этом году дефицит бюджета будет на 2 процентных пункта меньше планируемого, сказал агентству ЛЕТА представитель Минфина Алексис Яроцкис.

Принятая в прошлом году рамка среднесрочного бюджета предусматривает, что допустимый дефицит бюджета 2017 года составляет 1,1% от ВВП.

Однако на основании актуализированного в июле макроэкономического прогноза и выполнения бюджета за восемь месяцев Минфин рассчитал, что дефицит бюджета составит 0,9% от ВВП.

Эту информацию Минфин предоставил в ответ на заявление Совета по фискальной дисциплине о том, что правительство, уменьшив размер взносов в европейский бюджет и перераспределив сэкономленные средства на другие цели, за три недели три раза нарушило закон о фискальной дисциплине.