Где-то надо жить: Люди продолжают брать ипотеку

В первом полугодии банки выдали кредитов на покупку жилья на 230 млн евро, сообщила сегодня на Латвийском радио председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков (ЛАКБ) Санда Лиепиня.

Всего банки в этом году выдали населению кредитов на 340 млн евро.

Лиепиня отметила, что

в жилищном кредитовании наметилась «позитивная кривая», но говорить о перегреве нет оснований.

Банки внимательно следят за ситуацией и тем, чтобы интересы вкладчиков и кредитополучателей были сбалансированы.

В рамках программы «Altum» по поддержке в покупке жилья поддержку государства получили 6200 семей с 9000 детей, сказала Лиепиня.