Что в Латвии дорожало за последний квартал?

В третьем квартале текущего года по сравнению со вторым выросли цены на большинство молочных продуктов и на апельсины, сообщила руководитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

На 23% подорожало масло с содержанием жира 82-82,5% - с 8,27 евро до 10,16 евро за кг, на 16% - сметана с содержанием жира 25%, с 3,01 евро до 3,49 евро за кг. Стоимость апельсинов увеличилась с 1,52 до 1,77 евро за кг.

На 13% подорожала сметана с содержанием жира 15%, на 12% - местные огурцы, на 11% - свиной карбонад без косточки.

Больше всего снизились цены на зеленый виноград - на 54%, с 4,14 евро до 1,90 евро за кг, на сливы - на 47%, с 2,58 евро до 1,37 евро за кг, на местные помидоры - на 42%, с 2,56 евро за кг до 1,47 евро за кг, на столовую свеклу - на 37%, с 0,64 евро до 0,41 евро за кг.

Гулбе признала, что бум на покупку масла повлиял на цены. Цены на свинину и сметану увеличились в связи с тенденциями на мировых рынках.

Гулбе выразила сожаление, что по экономическим соображениям в большинстве магазинных сетей в начале июня не было местных моркови, картошки, капусты и лука. Однако она отметила и позитивную тенденцию - осенью в супермаркетах появились местные фрукты и ягоды.