Премьер: фермеры ожидают от ЕС больше денег

Латвийские фермеры ожидают от ЕС выравнивания финансирования, сказал премьер-министр Марис Кучинскис на встрече с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству и развитию села Филом Хоганом.

Как сообщили в правительстве, Кучинскис сказал, что в интересах Латвии сильный ЕС, в том числе общая сельскохозяйственная политика с соответствующим финансированием. Латвии нужна помощь ЕС в развитии села, чтобы развивать сельские территории, отстающие в развитии от среднего уровня ЕС.

Заселенные сельские территории, особенно рядом с восточной границей, - в интересах всего Евросоюза.

В нынешнем периоде планирования Латвия получает от ЕС больше средств на сельское хозяйство, но все еще меньше, чем другие страны. При расчете дотаций на площадь надо учитывать актуальные показатели, а в Латвии площадь сельхозземель растет быстрее, чем в большинстве стран ЕС.

Обсуждался и вопрос о недавнем наводнении, которое принесло убытки латвийским крестьянам. «В последние годы именно благодаря сельскому хозяйству удалось улучшить экономическую ситуацию в Латгале, поэтому важно, чтобы данный регион получал поддержку», - сказал премьер.

Он подписал адресованное президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо с призывом поддержать Латвию в этом вопросе.

На данный момент извенстно, что погибло по крайней мере 76 900 га посевов и более 13 тыс. тонн заготовленного сена, предварительный ущерб - 37,3 млн евро.