Систему семейных пособий изменят: в минусе не окажется никто

Совет по делам демографии в четверг утвердил изменения модели государственных семейных пособий с целью поддержки семей с несовершеннолетними детьми, в то же время гарантировав, что ни одна семья в результате этих изменений не пострадает, сообщил после заседания совета премьер-министр Марис Кучинскис.

«Выслушав обоснованные опасения министра благосостояния Яниса Рейрса о том, что некоторые семьи могут пострадать, мы договорились, что такого быть не должно. До вторника Министерство благосостояния вместе с советом по делам демографии уточнит цифры», - сказал премьер, добавив, что по этой причине пока невозможно назвать конкретный объем поддержки.

«Мы должны будем компенсировать все возможные убытки, чтобы не пострадала ни одна семья»,

- сказал премьер-министр.

Сопредседатель нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс подчеркнул, что в результате реформы не должно быть семей, пособия для которых уменьшатся, а депутат ВЛ-ТБ/ДННЛ Имант Парадниекс подчеркнул, что в число получателей пособий должны быть включены также воспитанники училищ и 19-летние молодые люди, которые продолжают обучение в 12-м классе.

Планируется, что со следующего года размер пособия на первого ребенка в семье составит 15 евро (в настоящее время - 11,38 евро в месяц), на второго ребенка - 35 евро (в настоящее время - 22,76 евро), на третьего и последующих детей - 100 евро вместо прежних 34,14 евро.