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Министр назвал предварительный ущерб фермеров от наводнений

LETA
Фото: Jānis Škapars/TVNET

В результате наводнения латвийским фермерам причинен ущерб как минимум на сумму 37,3 млн евро, сообщил агентству ЛЕТА министр земледелия Янис Дуклавс.

Эта сумма предварительно рассчитана на основе поданных фермерами заявлений о компенсациях за погибшие посевы.

К настоящему времени обследовано около 70% затопленных полей. Когда эта работа завершится, будет известна точная сумма ущерба от наводнения. По словам министра, обследование полей может завершится к концу будущей недели.

Дуклавс также сообщил, что компенсации фермерам, скорее всего, будут выплачены не раньше конца октября.

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