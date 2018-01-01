Поступления бюджета следующего года - 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евро

Поступления бюджета 2018 года планируются в размере 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евро, говорится в подготовленном Минфином для рассмотрения в правительстве законопроекте «О государственном бюджете 2018 года».

По сравнению с прогнозируемыми поступлениями 2017 года, в следующем году поступления бюджета составят на 684 млн евро больше, а расходы вырастут на 583 млн евро. В 2017 году планируемые бюджетные поступления составляют 8,066 млрд евро, расходы - 8,367 млрд евро.

Предусмотрено, что объем целевых дотаций самоуправлениям в будущем году составит 350,88 млн евро, дотация государственного бюджета самоуправлениям - 57,58 млн евро. Прогнозируемые доходы от подоходного налога с населения в бюджетах самоуправлений составят 1,383 млрд евро. Также ссуды самоуправлений увеличатся на 118 млн евро.

Максимальный размер государственного долга в конце 2018 года планируется в размере 10,25 млрд евро, министр финансов сможет в будущем году выдать гарантии на 35,956 млн евро

Прогноз ВВП на 2018 год составляет 28359 млрд евро, допустимый дефицит госбюджета - 1% от ВВП.