Латвийские производители обеспокоены вхождением Lidl и предпримут меры

Местные производители продуктов питания и мелкие торговцы обеспокоены вхождением немецкой торговой сети Lidl и намерены до ее появления пролоббировать поправки к Закону о конкуренции, определяющие минимальный объем местной продукции на полках крупных магазинов. Это в разговоре с rus.db.lv подтвердил президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

Местные производители не зря боятся, считает Данусевич. Дело в том, что после прихода Lidl остальным крупным торговым сетям (Rimi и Maxima) придется столкнуться с жесткой конкуренцией в борьбе за покупателей.

Поскольку наше население в большей части является бедным, то жители будут покупать более дешевый товар. «Значит,

Rimi и Maxima пойдут по простому пути - будут сокращать ассортимент, и первыми в этой ситуации пострадают латвийские производители,

- считает он. - Но поскольку патриотизм в Латвии развит не сильно, мы хотим внести в закон О конкуренции пункт, который будет устанавливать минимальный процент ассортимента от местных производителей. Другими словами, крупные торговые сети будут вынуждены, согласно закону, брать продукцию от местных производителей в установленном проценте».