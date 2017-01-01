Налоговые проверки принесли в госбюджет дополнительные 100 млн евро

В первом полугодии в результате мероприятий, проведенных управлением налогового контроля Службы государственных доходов (СГД), для перечисления в госбюджет дополнительно начислено 100,5 млн евро, свидетельствует информация СГД.

В том числе 98,3 млн евро начислено в результате налоговых аудитов, 1,7 млн евро - по итогам проверок соответствия данных, 0,5 млн евро - в результате уточнения размеров налогов.

Кроме этого, у 29 физических лиц не были признаны задекларированные ими наличные денежные накопления в размере 2,5 млн евро, у 54 юридических лиц и пяти физических лиц убытки от хозяйственной деятельности были сокращены на 3,6 млн евро.

В результате налоговых расчетов по запросу расследователя уголовного процесса установлена сумма причиненного бюджету ущерба в размере 11,4 млн евро.

В первой половине 2017 года управление налогового контроля СГД провело 5427 мероприятий налогового контроля: 5178 - для 3017 юридических лиц и 249 - для 241 физического лица.

По констатированным в результате 931 мероприятия налогового контроля нарушениям приняты решения о наложении денежного штрафа в размере 543,1 тыс. евро, 12 дел об административном нарушении направлено для принятия решения другим учреждениям.

Рассмотрев полученные от других учреждений 237 дел об административном нарушении, управление налогового контроля СГД в 193 случаях приняло решение о наложении денежного штрафа в размере 42 тыс. евро.