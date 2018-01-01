Соцстрахование приемных семей обойдется в 93 тыс. евро в год

На обеспечение с 2018 года страхования пенсий, страхования от безработицы и инвалидности лиц, получающих вознаграждение за выполнение обязанностей приемной семьи, из основного госбюджета будет выделяться 93,329 тыс. евро в год, сообщил агентству ЛETA представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

На основании статистических данных Госагентства соцстрахования за 2016 год подсчитано, что обязательные взносы соцстрахования должны будут вноситься в среднем за 189 лиц в месяц.

Согласно одобренным правительством поправкам к закону о государственном социальном страховании, с 2018 года лицам, получающим вознаграждение за выполнение обязанностей приемной семьи, из основного госбюджета будет обеспечиваться страхование пенсий, от безработицы и инвалидности, то есть эти лица будут подлежать государственном социальному страхованию.