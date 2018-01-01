LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Соцстрахование приемных семей обойдется в 93 тыс. евро в год

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Sintija Zandersone / LETA

На обеспечение с 2018 года страхования пенсий, страхования от безработицы и инвалидности лиц, получающих вознаграждение за выполнение обязанностей приемной семьи, из основного госбюджета будет выделяться 93,329 тыс. евро в год, сообщил агентству ЛETA представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

На основании статистических данных Госагентства соцстрахования за 2016 год подсчитано, что обязательные взносы соцстрахования должны будут вноситься в среднем за 189 лиц в месяц.

Согласно одобренным правительством поправкам к закону о государственном социальном страховании, с 2018 года лицам, получающим вознаграждение за выполнение обязанностей приемной семьи, из основного госбюджета будет обеспечиваться страхование пенсий, от безработицы и инвалидности, то есть эти лица будут подлежать государственном социальному страхованию.

0 Комментарии