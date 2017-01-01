В первом полугодии СГД приостановила деятельность 257 налогоплательщиков

В первой половине 2017 года управление налогового контроля Службы государственных доходов (СГД) приостановило хозяйственную деятельность налогоплательщика в 257 случаях, свидетельствует информация СГД.

В том числе в 242 случаях хозяйственная деятельность приостановлена после сделанного предупреждения, в 15 случаях - без предупреждения.

В результате мероприятий налогового контроля из регистра плательщиков налога на добавленную стоимость в первом полугодии было исключено 620 налогоплательщиков.

По итогам мероприятий налогового контроля в первом полугодии к 301 члену правления предприятия за выявленные нарушения применено дополнительное наказание - лишение права занимать определенные должности в коммерческих обществах.

В первой половине 2017 года управление налогового контроля СГД провело 5427 мероприятий налогового контроля: 5178 - для 3017 юридических лиц и 249 - для 241 физического лица.