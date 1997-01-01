Министр финансов передаст в Сейм портфель с госбюджетом 2018 года

В среду, 11 октября, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола передаст в Сейм портфель с госбюджетом 2018 года, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Традицию лично передавать в Сейм портфель с госбюджетом в 1997 году заложил тогдашний министр финансов Роберт Зиле, пожертвовавший для этого свой рабочий портфель с прикрепленной к нему металлической пластинкой с выгравированными именем и фамилией министра финансов и годом, на который был составлен бюджет.

С 1997 года на пластинке было выгравированы 20 записей. В 2015 году, когда на ней уже не осталось места для новых записей, пластинку перенесли на заднюю сторону портфеля, а на ее место прикрепили новую.

Доходы бюджета 2018 года планируются в размере 8,75 млрд евро, расходы - 8,95 млрд евро, говорится в подготовленном Минфином для рассмотрения в правительстве законопроекте «О государственном бюджете 2018 года».

По сравнению с прогнозируемыми доходами 2017 года, в следующем году доходы бюджета будут на 684 млн евро больше, а расходы вырастут на 583 млн евро. В 2017 году планируемые бюджетные доходы составляют 8,066 млрд евро, расходы - 8,367 млрд евро.

Приоритетом госбюджета 2018 года является отрасль здравоохранения - ее финансирование впервые превышает 1 млрд евро.