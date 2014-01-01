OCTA для старого трактора - кому это выгодно?

Производитель торфа в Елгавском крае «Laflora» обслуживает три болота общей площадью 1866 гектаров, используя 86 единиц тяжелой техники, которая в дорожном движении не участвует. После изменений в порядке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца сухопутного транспортного средства (OCTA), которые предусматривают, что ОСТА нужно делать и для техники, которая используется для работы на закрытых территориях - во дворах, лесах, полях, - предприятию придется дополнительно платить минимум 10 000 евро. Председатель правления компании Улдис Америкс считает, что данное нововведение - не логично.

«Еще один удар по крестьянам, которым в этом году и так нелегко», - комментирует поправки председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) Эдгар Трейберс. Опрошенные TVNET крестьяне не сомневаются, что решение было лоббировано страховщиками.

«Примерно 10 000 - это много или мало? Думаю, что это большие деньги.

В нашем случае - это значительное финансовое затруднение - еще одно в широком диапазоне. Дополнительные выплаты понизят конкуретноспособность нашего предприятия на мировом рынке производителей торфа», - говорит Америкс. Непонятно, какова цель изменений, так как нормальной коммуникации с обществом не вышло, считает предприниматель. Чтобы освоить площади болот и добыть торф, нужно большое число тяжелой техники. У предприятия - 24 экскаватора, 33 гусеничных колесных трактора, 15 гусеничных тракторов и самоходных машин, 14 единиц спецтехники, которые работают только на территории предприятия и в дорожном движении не участвуют и не угрожают, таким образом, транспортным средствам других владельцев.

«ОСТА - вид страхования, который защищает владельца транспортного средства, если появились потери в результате аварии, в которую вовлечен автомобиль другого лица. В торфяной сфере используемая техника работает на территории одного владельца», - рассказывает Америкс. Более того, например, трактор никуда не едет, а только роет канаву или грузит на склад груз. Чтобы избежать рисков, предприятие использует страхование KASKO.

«Laflora» в год использует около миллиона литров дизельного топлива для техники, не участвующей в дорожном движении, платя акцизный налог в размере 34 центов за литр.

Таким образом, в год мы платим 340 000 евро акцизного налога, цель которого - улучшение дорог.

Это означает, что мы поддерживаем как другие сферы, так и государство", - отметил глава предприятия. "Я не понимаю инициативу, создающую дополнительное бремя".

Поправки к ОСТА вызвали широкий резонанс среди фермеров. До этого страховка относилась только к транспортным средствам, участвующим в дорожном движении, что было само собой разумеющимся. Теперь же крестьянам, у которых несколько единиц техники, придется расстаться с несколькими сотнями или даже тысячами евро в год.

Для небольших хозяйств, в которых тарахтит старый трактор 80-х годов прошлого века, дополнительные расходы конкретно ударят по карману.

Крестьяне ухмыляются: мероприятие пролоббировано страховщиками. «Это абсурдно - нас что, дураками считают? Сколько вообще было случаев, что трактор, который роет канаву или развозит по полю навоз, вызывает аварии или наносит ущерб третьему лицу? Единственной добычей государства станут штрафы за неприобретенный полис», - говорит крестьянин Андрис из Неретского края. По его мнению, движение тракторной техники на закрытых территориях никто проконтролировать не сможет. «Полиция не поедет по полю, чтобы попасть на чужую собственность и убедиться, что в канаве не тарахтит трактор. Единственная возможность убедиться, что ОСТА имеется - во время прохождения техосмотра». По мнению Андриса, скидка в размере 30% на полисы для сельскохозяйственной техники рассказ позитивнее не сделает, так как стоимость полисов ОСТА существенно выросла.

«Тут такое дело, что никто не может прогнозировать, во сколько точно это обойдется», - говорит представитель LOSP Гунтис Гутманис, указывая, что пока что вопросов больше, чем ответов. «Для всех единиц техники, ездящей по дорогам, есть ОСТА, но зачем полис нужен трактору, который никогда из сарая не выезжал, только трамбует зерно?» Гутманис говорит, что бывают случаи, когда ситуация вообще абсурдна. «К примеру, в торфяных болотах есть много техники, которая никогда не выедет на дорогу. Если эта техника вообще когда-то передвигалась по дороге, то ее тащило другое транспортное средство. Вопрос: что будет дальше? В год может быть две аварии, в которых поучаствовала тяжелая техники. В течение года 80 детей кусают собаки».

Куда большей проблемой являются тракторы на полях.

В 2014 годы было зафиксировано 174 аварии, вызванные тракторной техникой. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Юрис Стенгревицс считает, что аргумент «тракторы перемещаются только по территории одного владельца» - недостаточен, так как, работая на полях или передвигаясь по двору, можно нанести повреждения имуществу третьего лица, к примеру, зацепить линии электропередач, их столбы. По его словам, если не приобретать ОСТА, то водитель рискует более крупными потерями, которые придется оплачивать из своего кармана.