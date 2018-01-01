Реверсный порядок уплаты НДС будет применяться еще в ряде отраслей

С 1 января 2018 года вступят в силу существенные изменения в законе о налоге на добавленную стоимость (НДС), в том числе предусматривающие более низкий порог оборота, необходимого для обязательной регистрации в регистре плательщиков НДС, а также расширение сфер деятельности, к которым применяется особый режим уплаты НДС, или реверсный НДС, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов (СГД).

С 1 января 2018 года налогоплательщику не надо будет обязательно регистрироваться в СГД в регистре плательщиков НДС, если общая стоимость поставок облагаемых НДС товаров и оказанных услуг в течение предыдущих 12 месяцев не превышает 40 тыс. евро. При превышении этого порога регистрация будет обязательной и для частных лиц, и для предпринимателей.

Реверсный порядок уплаты НДС с 1 января будет применяться еще для ряда отраслей.

Это поставки строительных изделий, поставки металлоизделий и связанные с ними услуги, поставки бытовых электроприборов, аппаратуры и игровых приставок.

Это означает, что во всех этих сферах деятельности НДС на поставки товаров или оказанные услуги в госбюджет вносит получатель товаров или услуг, зарегистрированный как плательщик НДС.

Как отмечает СГД, реверсный порядок уплаты НДС является одним из самых эффективных механизмов борьбы с мошенничеством в сфере НДС. Он также улучшает условия для честной конкуренции и ограничивает деятельность недобросовестных налогоплательщиков.

Более подробная информация об изменениях порядка уплаты НДС доступна в информационном материале СГД. Ее можно получить также на бесплатных семинарах, которые СГД проводит до конца года по всей Латвии.