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В Tokyo City больше не будет зарплат в «конверте»

Русский TVNET
Tērbatas un Merķeļa ielas stūrī pie sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma "Tokyo City" filiāles notiek pikets "pret aplokšņu algām" | Фото: Zane Bitere / LETA

Несколько месяцев назад журналистки LTV устроилась в ресторан Tokyo City посудомойщицей и констатировола, что в данном заведении платят зарплаты в «конверте». После проверки финансовой полиции Службы госдоходов, руководство предприятия объявило своим работникам, что теперь всю зарплату будет перечислять на карточку, сообщила в понедельник вечером передача LTV «Запрещенный прием».

«Ставки останутся такими же. Единственное, то, что вы получали дополнительно, будете получать на карточки», - сказала на собрании работникам глава филиала Tokyo City на ул. Кр.Барона Даце Гаспажина Корецка.

Как уже сообщалось ранее, до сих пор в сети ресторанов Tokyo City часть зарплаты выплачивали «в конверте», то есть за людей не платились социальные взносы.

Правда предприятие пока не планирует официально оплачивать сверхурочные (по двойной ставке), а также работу по ночам, которая подразумевает прибавку в 50%.

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