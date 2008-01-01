Еврокомиссар обсудит с руководителями Литвы штраф «Lietuvos gelezinkeliai»

Во вторник в Литву прибывает ответственная за конкуренцию комиссар ЕС Маргрет Вестагер, чтобы обсудить с руководителями страны штраф, назначенный Брюсселем литовской железнодорожной компании «Lietuvos gelezinkeliai» за разобранную железнодорожную ветку в Латвию.

Вестагер встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквярнялисом, министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом, министром коммуникаций и транспорта Рокасом Масюлисом. Она также примет участие в 14-ой Балтийской конференции о конкуренции, организуемой Советом по конкуренции Литвы.

Ранее еврокомиссар заявила, что «Lietuvos gelezinkeliai» незаконно ограничила конкуренцию, когда в 2008 году разобрала железнодорожную ветку из Мажейкяя в латвийскую Реньге. Литву обязали устранить это нарушение - восстановить ветку или предпринять меры для восстановления конкуренции.

Ранее представители Еврокомиссии призывали разделить «Lietuvos gelezinkeliai» на несколько компаний по виду деятельности, обеспечив тем самым конкуренцию. В мае прошлого года президент Литвы предложила правительству незамедлительно принять решения о существенных реформах в госкомпании «Lietuvos gelezinkeliai», отметив, что иначе не избежать штрафа.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис ранее сообщил, что идет поиск способов уменьшить или аннулировать штраф, однако пока не сказал, будет ли подана жалоба на решение о штрафе в суд ЕС.

Еврокомиссия также постановила, что из-за разбора путей ущерб понесла и польская компания «Orlen», владеющая нефтеперерабатывающим заводом в Мажейкяе, поскольку ей приходится поставлять грузы в Латвию по более протяженному маршруту.

Литовские должностные лица не признают нарушения, и заверяют, что 19-километровый участок в 2008 году был разобран из соображений безопасности, а транспортные потоки существенно не изменились.

После того как Литва окончательно признает нарушение либо проиграет дело в суде, предприятие «Латвияс дзелзцельш» и «Orlen» могут потребовать компенсации убытков.