Экспорт за восемь месяцев вырос на 9,6%, импорт - на 16,1%

За восемь месяцев 2017 года Латвия экспортировала товаров на 7,213 млрд евро - на 9,6% или на 634,6 млн евро больше, чем за тот же период 2016 года, а импортировала - на 9,118 млрд евро, на 16,1% или 1,266 млрд евро больше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе в августе Латвия экспортировала товаров на 958,27 млн евро - на 11,7% или 100,1 млн евро меньше, чем в июле, и на 8,5% или 75,4 млн евро больше, чем в августе 2016 года. Импортировала Латвия в августе товаров на 1,287 млрд евро - на 9,1% или 107 млн евро меньше, чем в июле, и на 21,2% или 224,9 млн евро больше, чем в августе 2016 года.

Внешнеторговый баланс Латвии в августе 2017 года немного ухудшился, так как удельный вес экспорта во внешней торговле снизился до 42,7% (в августе 2016 года - 45,4%).

В августе Латвия экспортировала больше всего древесины, изделий из нее и древесного угля - на 155,55 млн евро (16,2% общего объема экспорта), что на 8,8% больше, чем в июле, и на 15,6% больше, чем в августе 2016 года. Электротоваров и электрооборудования было экспортировано на 101,593 млн евро (10,6%) - на 2% меньше, чем месяц назад, и на 4,6% меньше, чем год назад.

В импорте самой большой в августе была доля механизмов и механических устройств - их было ввезено на 145,649 млн евро (11,3% общего объема импорта), что на 16,9% больше, чем в июле, и на 48% больше, чем в августе 2016 года. Далее следуют электротовары и электрооборудование, которых было ввезено на 132,312 млн евро (10,3%) - на 3,1% больше, чем в июле, и на 3,1% больше, чем в августе 2016 года, минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки - их ввезено на 130,886 млн евро (10,2%), что на 29% больше, чем в июле, и на 60,8% больше, чем в августе 2016 года.

Важнейшими партнерами Латвии по экспорту среди стран ЕС в августе были Литва (17,4% общего объема экспорта), Эстония (11,9%), Германия (7,4%) и Швеция (5,7%), важнейшими партнерами по импорту - Литва (19,7% общего объема импорта), Германия (10,4%), Польша (8,8%) и Эстония (7%).

В торговле с третьими странами важнейшим партнером Латвии была Россия, доля которой в экспорте в июле составила 10,5%, в импорте - 7,2%.