Правительство определилось по принципам государственных семейных пособий

С 1 января будущего года размер государственного семейного пособия будет зависеть от количества детей в семье, а конкретные размеры пособий планируется установить до конца года в поправках к правилам правительства.

Изменения коснутся и приемных семей. Как сообщило Министерство благосостояния, сейчас пособие приемной семье составляет 113,83 евро, а со следующего года его величина будет зависеть от числа детей.

Пособие для одного ребенка в приемной семье будет аналогично пособию за усыновленного ребенка в возрасте до полутора лет, которое составляет 171 евро. За двух детей будет применяться коэффициент 0,3, за трех и более детей - еще раз коэффициент 0,3. Приемная семья с двумя детьми получит 222 евро, с тремя детьми - 274 евро в месяц.

В выплате пособий предусмотрен переходный период, чтобы Государственное агентство социального страхования могло внести изменения в информационные системы.

В настоящее время государственное семейное пособие на первого ребенка составляет 11,38 евро, на второго - 34,14 евро, за четвертого и последующих - 50,07 млн евро.