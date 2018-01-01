Рейзниеце-Озола: бюджет 2018 года нацелен на то, чтобы мы стали сильнее и здоровее

Бюджет 2018 года нацелен на то, чтобы мы стали более сильными и здоровыми, заявила сегодня журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после заседания правительства.

Самое большое финансирование в бюджете следующего года предусмотрено для отрасли здравоохранения, подчеркнула она.

Минздрав внесет свои предложения, чтобы развеять опасения социальных партнеров правительства

относительно нечеткого распределения финансирования.

Бюджет оборонной отрасли в 2018 году достигнет 2% внутреннего валового продукта. В следующем году на выполнение обязательств перед НАТО будет выделено дополнительно 126,8 млн евро. Значительные средства предусмотрены также на укрепление внутренней безопасности и границ, добавила министр.

Приняты также важные решения по финансированию образования, в частности, повысятся зарплаты преподавателей вузов.

В сфере культуры будет создан фонд для поддержки творческих работников.

Есть основание подумать о составлении бездефицитного бюджета в среднесрочной перспективе, отметила Рейзниеце-Озола.