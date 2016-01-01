Это не реклама: Norvik Banka начал принимать на работу пенсионеров

Norvik Banka и Федерация пенсионеров Латвии заключили договор о сотрудничестве на следующие пять лет, который предусматривает не только финансовую поддержку федерации, но и вовлечение сениоров в разработанную Norvik Banka программу занятости. Программа предусматривает, что до конца этого года Norvik Banka возьмет в свою команду как минимум три сениора, а в следующем году – около 50 сениоров в качестве советников для финансовых консультаций в филиалах банка по всей Латвии.

«Значительная часть наших клиентов - это сеньоры, поэтому было принято решение – дать обществу реальные ценности: мы представим сениорам рабочие места, включая их в общественную жизнь и возвращая на рынок труда, а нашим клиентам-сениорам – возможность узнавать о банковских услугах от близких им по возрасту людей, - говорит член правления и руководитель Латвийского бизнеса Norvik banka Лаура Поча-Розенблума.

Она отметила, что, согласно данным Центрального статистического управления, в начале 2016 года 40% всех жителей Латвии было старше 50 лет. Кроме того, жители в возрастной группе от 50 лет до 61 года составляют треть всех людей трудоспособного возраста. Общество Латвии и всей Европы стареет, и вовлечение сениоров на рынок труда является актуальным вопросом на государственном уровне.

Член правления Norvik Banka подчеркнула, что чтобы

претендовать на упомянутую должность консультанта в Norvik Banka, сениор должен уметь обращаться с компьютером и иметь какие-то знания или опыт в финансовой деятельности,

а также знать латышский и русский язык. Однако все же главное – умение и желание общаться с клиентами, рассказывая им о банковских услугах. Новая инициатива Norvik Banka в сфере занятости предусматривает вовлечение сениоров в активную работу в Norvik Banka в качестве советников в филиалах банка.

У сениоров будет возможность выбрать время работы в соответствии со своими возможностями, получить знания о новейших цифровых финансовых решениях банка и передать свои знания другим клиентам банка – сениорам.

Конкурс на первую подобную вакансию составил 15 человек. Выиграла конкурс сениор Лидия Дзене,

которая отныне будет руководить этой программой и возглавит команду сениоров численностью в 50 человек. Лидия имеет опыт работы экономистом, ее последняя должность перед выходом на пенсию – Национальные вооруженные силы. «Мне очень нравится работать с людьми. В своем возрасте я начала совершенно новый этап в жизни. Считаю, что сениорам нельзя отставать от жизни, и я уверена, что надо просто очень чего-то хотеть, и тогда все получится. Мне нравится фраза, что все сложно, до того, как станет легко, особенно если есть человек, который тебе поможет», - говорит Дзене.

Лаура Поча-Розенблума рассказала, что Norvik Banka считается с тем, что сениоры, поступившие на работу в банк, не захотят работать целый день, поэтому график работы будет гибким – можно будет работать как полдня, так и неполную рабочую неделю.

Она не считает, что пожилые люди болеют больше, чем люди в возрасте, например, 40 и плюс лет, к тому же банк предоставляет все необходимые гарантии

– как социальные, так и страхование здоровья, поэтому это не будет проблемой. «Программа интеграции сениоров на рынок труда максимально приспособлена под сениоров, им не придется сидеть целый день за кассой, это не будет физически тяжелая работа», - говорит она.

Член правления Norvik Banka подчеркивает, что при отборе претендентов на вакансию советника в банк возраст пенсионера учитываться не будет.