В Риге будет еще один ресторан Lido

Предприятие общественного питания Lido продолжает открывать новые бистро. На следующей неделе состоится открытие в Иманте, в торговом центре Damme на проспекте Курземес, 1.

Открытие запланировано на четверг, 19 октября в 12.00 часов. В торжественном мероприятии примет участие председатель правления Lido Гунарс Кирсонс.

Оборот группы Lido в прошлом году составил 45 миллионов евро.

В прошлом году предприятие открыло бистро в центре Риги, в торговом центре «Ориго» и первое кафе за пределами столицы - в Адажи.

В группу входит 12 мест питания и три магазина в Риге, три Lido в Таллинне, два ресторана Kirsons в Берлине.