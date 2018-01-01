В 2018 году на улучшение здоровья матери и ребенка потребуется 6,9 млн евро

В следующем году на улучшение здоровья матери и ребенка потребуется дополнительно 6,9 млн евро. Об этом говорится в разработанном Министерством здравоохранения проекте плана улучшения здоровья матери и ребенка на 2018-2020 гг., одобренном сегодня на совещании госсекретарей министерств.

Для выполнения предусмотренных планом мер в 2019 году дополнительно необходимо будет 10,2 млн евро, в 2020 году - еще 10,2 млн евро.

План включает четыре направления: содействие здоровью матери и ребенка и профилактика болезней, медобслуживание беременных, рожениц и новорожденных, улучшение доступности амбулаторных услуг в здравоохранении детей, а также доступности и качества услуг здравоохранения хроническим педиатрическим пациентам.

По первому направлению планируется улучшить информирование и просвещение общества и медперсонала о содействии здоровью матери и ребенка и профилактике болезней, о безопасности и вакцинации детей. Планируется также улучшить доступность детям оплачиваемых государством зубоврачебных услуг.

Для содействия здоровью беременных, рожениц и новорожденных планируется рассмотреть необходимость дополнительных назначаемых во время беременности исследований, повысить их качество и обеспечить принцип «зеленого коридора». Планируется также улучшить охват скрининга новорожденных и расширить скрининг новыми исследованиями для раннего диагностирования патологий.

Для улучшения доступности амбулаторных услуг планируется обеспечить дополнительные исследования детям для раннего выявления проблем со здоровьем и доступность педиатров в больницах и первичном здравоохранении.

В разработке плана участвовали Центр контроля и профилактики заболеваний, Национальная служба здравоохранения, Латвийская ассоциация гинекологов и специалистов по родовспоможению, Латвийская ассоциация акушерок, Латвийское общество неоналотологов, Латвийская ассоциация педиатров, Латвийская ассоциация семейных врачей, Латвийская ассоциация сельских семейных врачей.