Букмекеры: правительство даст зеленый свет объединению LMT и Lattelecom

Принадлежащие государству телекоммуникационные гиганты Latvijas Mobilais telefons (LMT) и Lattelecom будут объединены, прогнозируют букмекеры Betsafe. При этом вероятность того, что правительство примет решение об их объединении, составляет 70%.

Минэкономики заказало исследование об объединении компаний аудиторской фирме KPMG, которая пришла к выводу, что LMT и Lattelecom нужно объединять, чтобы повысить их стоимость, при этом тянуть с решением нельзя. В результате государство получит больше отдачи от своих активов, а вместе компании будут работать более эффективно.

Принять правительство такое решение призывает и скандинавский акционер LMT и Lattelecom - компания Telia,

в противном случае обещая уменьшить инвестиции в развитие предприятий. Только что Telia сделала еще один шаг - компания обещает поддержать объединение LMT и Lattelecom и тогда, если контрольный пакет объединенной компании получит Латвийское государство, а не Telia.

Betsafe отмечает, что правительство Мариса Кучинскиса уже потратило на обсуждение вопроса об объединении компаний достаточно ресурсов, и дальнейшая задержка с принятием решения будет граничить с некомпетентностью. Поэтому решение о будущем LMT и Lattelecom должно быть принято еще в этом году.