В латвийской Руцаве собрали богатый урожай арбузов

Несмотря на холодное и дождливое лето, в хозяйстве жителя Руцавы Артура Кюсиса выдался на редкость хороший урожай арбузов, пишет региональная газета Kursas Laiks.

Для сбора урожая владелец хозяйства пару недель назад искал работников через социальные сети, а теперь выставил собранную продукцию на публичное обозрение.

На этой неделе арбузы уже отправились к покупателям в торговые сети.

Артис говорит, что из-за слишком высокой влажности в этом году срок хранения арбузов меньше - через полторы-две недели они могут начать портиться.

Экспериментируя с разными сортами, фермер понял, какие из них стоит выращивать в Латвии. «Сделать можно все. Главное - желание», - говорит Артис.