На следующей неделе в Ригу прибудет контейнерный поезд из Китая

16 сентября в Рижский свободный порт прибудет контейнерный поезд из китайского города Урумчи, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Латвияс Дзелзцельш» (ЛДз).

Новый маршрут контейнерного поезда Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам был открыт в конце сентября.

Церемония встречи первого на этом маршруте контейнерного поезда состоится на территории ООО «Ригас универсалайс терминалс» на ул. Бирзталу, 15 в понедельник в 12.00.

В ней примут участие министр сообщения Улдис Аугулис, президент ЛДз Эдвин Берзиньш, посол Казахстана в Латвии Бауржан Мухамеджанов, посол России в Латвии Евгений Лукьянов, посол Китая в Латвии Хуань Юнь, председатель правления ООО «ЛДз логистика» Вернер Лусис, управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш, представитель «TransContainer» в Латвии Раймонд Криевиньш, руководство «Ригас универсалайс терминалс».

Первый контейнерный поезд по маршруту Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам был отправлен из Урумчи в конце сентября. Из Риги в Роттердам его груз будет доставлен морем.