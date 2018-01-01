Lietuvos gelezinkeliai получат 36 млн. евро компенсации

Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai , которую Еврокомиссия недавно оштрафовала почти на28 млн. евро за нарушение конкуренции, получит почти 36 млн. евро компенсации убытков от пассажирских перевозок. Эти средства министерство коммуникаций и транспорта намерено выделить за счет бюджетных ассигнований.

По словам вице-министра коммуникаций и транспорта Паулюса Мартинкуса, решение компенсировать убытки от пассажирских перевозок было принято еще весной этого года.

«Еще весной, когда началось обсуждение составления бюджета, было решено двигаться в этом направлении, чтобы специальные обязательства покрывались за счет бюджета, одновременно с Lietuvos gelezinkeliai будут требовать дивиденды. Эта практика была всегда», - сказал BNS Р. Мартинкус.

В проекте госбюджета 2018 года намечено выделить железнодорожной компании 35,752 млн. евро.

По словам представителя Lietuvos gelezinkeliai по связям со СМИ Мантаса Дубаускаса, до сих пор убытки от пассажирских перевозок, по сути, не компенсировались государством - на это выделялось несколько сотен тысяч евро в год.

«Груз пассажирских перевозок не ляжет на плечи государства, компания выплатит дивиденды. Государство от этого может даже получить выгоду», - сказал BNS М. Даубаускас.

Он отметил, что компания в прошлом году понесла 36,5 млн. евро убытков от пассажирских перевозок, а за шесть месяцев этого года 16,8 млн. евро (за тот же период прошлого года - 17,9 млн. евро).

В первом полугодии этого года чистые убытки компании составили 4,22 млн. евро - на 88% больше, чем в январе-июне прошлого года (2,245 млн. евро.