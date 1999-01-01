Латвия начнет сотрудичать с Бильбао. Вы знаете, где это?

Президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис в конце недели отправится в Испанию, где в понедельник, 16 октября, подпишет согласительный меморандум с Торгово-промышленной палатой Бильбао, что будет способствовать экономическому сотрудничеству двух стран, сообщили агентству ЛЕТА в ЛТПП.

Последний подобный договор ЛТПП подписала в 1999 году с Торгово-промышленной палатой Мадрида.

После встречи руководителей торгово-промышленных палат Латвии и Бильбао и подписания меморандума в торговом центре «El Corte Ingles» состоится открытие Дней латвийской гастрономии. В церемонии примет участие также министр культуры Даце Мелбарде.

Затем в филармонии Бильбао с концертом выступит ансамбль «Kremerata Baltica».

67 входящих в ЛТПП предприятий экспортируют свою продукцию в Испанию и столько же - импортируют товары из Испании.

Справка

Бильба́о — город в Стране Басков, на севере Испании, административный центр провинции Бискайя. Муниципалитет находится в составе района Гран-Бильбао. Имея население более 353 тыс. (данные 2005 года), Бильбао является крупнейшим городом автономного сообщества Страна Басков.