Латвия начнет сотрудичать с Бильбао. Вы знаете, где это?

Президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис в конце недели отправится в Испанию, где в понедельник, 16 октября, подпишет согласительный меморандум с Торгово-промышленной палатой Бильбао, что будет способствовать экономическому сотрудничеству двух стран, сообщили агентству ЛЕТА в ЛТПП.
Последний подобный договор ЛТПП подписала в 1999 году с Торгово-промышленной палатой Мадрида.
После встречи руководителей торгово-промышленных палат Латвии и Бильбао и подписания меморандума в торговом центре «El Corte Ingles» состоится открытие Дней латвийской гастрономии. В церемонии примет участие также министр культуры Даце Мелбарде.
Затем в филармонии Бильбао с концертом выступит ансамбль «Kremerata Baltica».
67 входящих в ЛТПП предприятий экспортируют свою продукцию в Испанию и столько же - импортируют товары из Испании.
Справка
Бильба́о — город в Стране Басков, на севере Испании, административный центр провинции Бискайя. Муниципалитет находится в составе района Гран-Бильбао. Имея население более 353 тыс. (данные 2005 года), Бильбао является крупнейшим городом автономного сообщества Страна Басков.