В бюджете следующего года на инвестиции выделено 1,256 млрд евро

В основном государственном бюджете на финансирование инвестиций в 2018 году запланировано 1,256 млрд евро - на реализацию проектов, софинансируемых из фондов ЕС и других инструментов иностранной финансовой помощи, свидетельствует проект государственного бюджета, поданный в Сейм.

Из этой суммы 457,2 млн евро планируется направить на финансирование проектов из структурных фондов ЕС и Фонда сплочения.

На поддержку села и сельского хозяйства планируется израсходовать 550,8 млн евро, в том числе 277 млн евро на проекты Европейского фонда гарантий сельского хозяйства, 247,6 млн евро на проекты развития села Европейского сельскохозяйственного фонда и 26,2 млн евро на проекты из Европейского фонда рыбного хозяйства и Европейского фонда морских дел и фонда рыбного хозяйства.

На другие проекты в 2018 году планируется финансирование в размере 122,8 млн евро, в том числе на меры по поддержке нуждающихся, проекты миграции и интеграции, программу образования в течение всей жизни, программу «Erasmus+» и т.д.

На проекты из фондов ЕС и других инструментов иностранной финансовой помощи, которые еще будут утверждены, финансирование планируется в размере 125,6 млн евро.