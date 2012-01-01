Передача раскрыла мошенничество производителей электроэнергии

Некоторые производители зеленой энергии мошенничают с разрешениями, демонстрируя абсолютно другое оборудование, а не то, которое обещали установить, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Как свидетельствует информация передачи, для потребителей электроэнергии это может вылиться в выплату обязательного компонента закупок в размере 100 млн евро в следующие 10 лет.

Этой осенью закончился срок, во время которого нужно было завершить строительство станций зеленой энергии, разрешения на которые Министерство экономики выдавало в 2012 году. С того момента разрешения на новые строительства не выдают, а выданные разрешения не продлевают.

Большая часть владельцев разрешений электростанции построить не успели. Многие потеряли лицензии, а некоторые нашли схему, как государственную поддержку не потерять - они демонстрируют совершенно другие устройства, а не те, которые планировали строить. Передача отмечает, что если проект закончен и станция работает, то владельцы могут продавать выработанную электроэнергию по цене в пять раз выше.

Этот выгодный тариф как обязательный компонент закупок платят предприятия и домашние хозяйства.

По время производства электричество на древесностружечной ТЭЦ создается побочный продукт - тепло. Им можно отапливать жилые дома или использовать в производстве. Такие станции выгодно строить, когда есть спрос на тепло. Произведенное электричество по пятикратному тарифу выкупает государство, поэтому и выплаты за тепло низкие.

Nekā personīga убедилась, что

в большей части мест, где предусмотрено строительство электростанций, работы не закончены, а местами даже не начаты.

Станции не построили несколько предприятий. У «Briedis būve» была предусмотрена станция в Салдусском крае. В Аматском крае были предусмотрены два объекта, но работы не завершило ни предприятие «Tektus», ни «M parks». Также станции не построили компании «Madonas eko», «E Strenči», «E Seda» и «Elektro Rīdzene».

Несмотря на то, что станции не построены, сотрудники «Sadales tīkls» уже весной посчитали, что когенерационные станции производят 10 киловатт тока. «В Стренчи, Седе, Мадоне и Вайве сейчас должны быть закончены когенерационные станции, должны топиться печи, турбины должны производить электричество. Ничего этого нет.

Однако все эти станции получили признание «Sadales tīkls», что факт производства электричества проверен и утвержден»,

- утверждает передача.

Оказалось, что предприниматели арендовали временные варианты станций, с помощью которых можно произвести ток для пяти утюгов или трех духовок. Однако это электриков «Sadales tīkls» не смутило, главное, что мощность не больше разрешенного Министерством экономики.

Предприятия когенерационных станций в Стренчи, Седе, Вайве и Мадоне наполовину принадлежат акционерному обществу «Nilex grupa» и зарегистрированной в Эстонии компании «Mahnid ja Rahnud». Мадонскую станцию купили в сентябре, остальные три - в декабре прошлого года. Членом правления всех четырех фирм является Андис Даболс. Он передаче открыто рассказал, что для тестов «Sadales tīkls» арендовал маломощную передвижную электростанцию, работающую на гранульном котле.

То, что это не совсем напоминает запланированные когенерационные станции, по его мнению, нарушением не является.

До осени 2012 года Министерство экономики выдало 560 разрешений на производство субсидированной электроэнергии. Большую часть разрешений министерство аннулировано, так как станции не построены и прозводство не началось вовремя. Однако у фирм, исследованных «Nekā personīga», разрешения не отняли. Министерство указывает, что мощность по тестам соответствует правилам. Чиновники поясняют, что обращение в суд против предпринимателей может потребовать у государства слишком много ресурсов.